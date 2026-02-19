Euro ve dolar vites yükseltti! İşte 19 Şubat 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 19 Şubat Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. euro ve dolar günü yine yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Şubat Perşembe güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,7534
Satış (TL): 43,7844
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 51,6468
Satış (TL): 51,7567