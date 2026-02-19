Köpekten kaçarken otobüs çarptı! Feci kaza anı kamerada

Trabzon'da Değirmendere Mahallesi'nde kaldırım üzerinde yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cennet Nesibe Gül, sokak köpeğinin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak köpekten kaçmak istedi. Köpekten kaçarken yola atlayan talihsiz kıza yoldan geçen belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Gül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.