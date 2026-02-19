Kuyumcu soygunu kamerada! Maskeli hırsızlar 1 kilo altın çaldılar

Gaziantep'te 17 yaşındaki 3 şahıs, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P., İ.P.Ç. ve E.Y.Ç. , kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı.