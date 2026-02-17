Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kozmetik firmasına ait 3 farklı mağazada hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptığını tespit etti.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine polis ekipleri, hırsızların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Anne, baba ve kızları gözaltına alındı.

3 AYDA 1 MİLYON 200 BİN TL'LİK VURGUN

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

EVLERİNİ KOZMETİK MAĞAZASINA ÇEVİRDİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.