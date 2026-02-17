Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

Hatay'da anne, baba ve kız 3 aylık boyunca bir kozmetik firmasının mağazasına dadandı. Hırsız ailenin mağazalardan 1 milyon 200 bin TL'lik makyaj malzemesi çaldığı tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kozmetik firmasına ait 3 farklı mağazada hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptığını tespit etti.

HABERİN ÖZETİ

Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kozmetik mağazalar zincirinden 3 ayda 1,2 milyon TL değerinde ürün çalan anne, baba ve kızdan oluşan aile yakalandı; anne ve baba tutuklanırken, kızları adli kontrolle serbest bırakıldı.
İskenderun'da bir kozmetik firmasına ait 3 mağazadan hırsızlık yapan aile yakalandı.
Anne, baba ve kızdan oluşan şahısların 3 ayda toplam 1,2 milyon TL değerinde ürün çaldığı belirlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı kozmetik ürünü ele geçirildi.
Anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine polis ekipleri, hırsızların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Anne, baba ve kızları gözaltına alındı.

Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

3 AYDA 1 MİLYON 200 BİN TL'LİK VURGUN

Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

EVLERİNİ KOZMETİK MAĞAZASINA ÇEVİRDİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

