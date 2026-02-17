Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kozmetik firmasına ait 3 farklı mağazada hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptığını tespit etti.
Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine polis ekipleri, hırsızların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Anne, baba ve kızları gözaltına alındı.
Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi. Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.