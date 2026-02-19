Silahlı ve masketli soyguncular kuyumcuyu böyle soydu! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Kategoriler
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuya giren ve yaşları 17 olan maskeli ve silahlı İ.P., İ.P.Ç. ve E.Y.Ç. kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı. Silahlı, maskeli ve biber gazlı 3 soyguncu yakalanırken çalınan altınlar da bulundu. Kuyumcuya giren 3 şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.