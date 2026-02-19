Samsunspor maçı hangi kanalda? Konferans Ligi Şkendiya maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda heyecan devam ediyor. Samsunspor, kritik ilk maçta Kuzey Makedonya deplasmanında sahne alacak. Rövanş maçı ise Samsun’da oynanacak. Karşılaşmanın yayın detayları belli oldu.

SAMSUNSPOR KONFERANS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan National Arena Todor Proeski Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

Türkiye’nin Konferans Ligi’ndeki tek temsilcisi Samsunspor, ilk maçta deplasmanda alacağı sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şkendiya ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off ilk maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri şu şekilde:

TRT 1 SD yayın için

Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) – 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 HD yayın için

Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) – 11.794

Frekans: 11.794

POL: V/Dikey

Sembol: 30000

FEC: 3/4

TRT 1, şifresiz yayın yaptığı için Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da ek bir ücret olmadan izlenebiliyor. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler tabii platformunda “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek karşılaşmayı takip edebiliyor. Ayrıca trt1.com.tr adresindeki “Canlı İzle” sekmesi üzerinden de yayın erişime açık bulunuyor.

ŞKENDİYA - SAMSUNSPOR İSTATİSTİKLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasını temsilcimiz Samsunspor 12. sırada tamamladı ve 10 puan topladı. Bu süreçte 10 gol atan Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 6 gol gördü.

Şkendiya ise lig aşamasını 22. sırada bitirdi ve 7 puan elde etti. Kuzey Makedonya ekibi bu bölümde 4 gol atarken 5 gol yedi ve play-off turunda Samsunspor ile eşleşti.