Emekliye şubat piyangosu: Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi! Hangi banka ne kadar veriyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekli maaş promosyonunda yarış kızıştı! Nakit promosyonun yanı sıra bazı bankaların ek imkanlarıyla toplam rakam 90 bin TL'yi buluyor.
Kamu ve özel bankalar emeklilere uygulanan promosyon ödemelerini yükseltti. Bazı bankalarda toplam rakamın 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği görüldü. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
20 Şubat’a kadar düşük faizli kampanya
100.000 TL’ye kadar 9 ay vadeli %2,49 faizli kredi
650.000 TL’ye kadar %3,09’dan başlayan tüketici kredisi
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM Sayısı: 5.335
Şube Sayısı: 1
31.000 TL’ye varan emekli promosyonu
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Var
Tanışma Faizi: Var
Günlük Faiz: Var
Aidatsız Kredi Kartı: Var
ATM: 2.993 | Şube: 444
12.000 TL’ye varan promosyon
90.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek avantaj
Ücretsiz havale imkanı
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 20.000 | Şube: 1.745
28.000 TL’ye varan promosyon
25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
ATM: 226 | Şube: 59
25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.323 | Şube: 875
30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.000 | Şube: 710
27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 2.500 | Şube: 250
30.000 TL’ye varan promosyon
%43’e varan günlük mevduat faizi
EFT/Havale: Var
ATM: 5.855 | Şube: 780
24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 6.501 | Şube: 1.146
12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.075 | Şube: 1.032
50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
Aidatsız kredi kartı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.115 | Şube: 32
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.300 | Şube: 466
250.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan dijital kredi
EFT/Havale: Ücretli
Aidatsız Kart: Yok
ATM: 3.000 | Şube: 95
400.000 TL’ye kadar %3,59 kâr paylı finansman
Sabit oran
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.700 | Şube: 316
125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.650 | Şube: 456
Eğitim & sağlıkta 5 taksit
2.000 TL’ye varan nakit iade
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 20.001 | Şube: 218
1.000 TL’ye varan yemek harcaması iadesi
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız Kart: Yok
ATM: 6.476 | Şube: 1