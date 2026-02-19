Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekliye şubat piyangosu: Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi! Hangi banka ne kadar veriyor?

Şubat 19, 2026 09:30
1
emekli banka promosyonu

Emekli maaş promosyonunda yarış kızıştı! Nakit promosyonun yanı sıra bazı bankaların ek imkanlarıyla toplam rakam 90 bin TL'yi buluyor.
 

2
emeklilere uygulanan promosyon ödemeleri

Kamu ve özel bankalar emeklilere uygulanan promosyon ödemelerini yükseltti. Bazı bankalarda toplam rakamın 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği görüldü. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

3
GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel

GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel

20 Şubat’a kadar düşük faizli kampanya

100.000 TL’ye kadar 9 ay vadeli %2,49 faizli kredi

650.000 TL’ye kadar %3,09’dan başlayan tüketici kredisi

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM Sayısı: 5.335

Şube Sayısı: 1

4
QNB – Emekli Promosyon Fırsatı

QNB – Emekli Promosyon Fırsatı

31.000 TL’ye varan emekli promosyonu

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Var

Tanışma Faizi: Var

Günlük Faiz: Var

Aidatsız Kredi Kartı: Var

ATM: 2.993 | Şube: 444

5
Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

12.000 TL’ye varan promosyon

90.000 TL’ye kadar nakit promosyona ek avantaj

Ücretsiz havale imkanı

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 20.000 | Şube: 1.745

6
ING – Emekli Promosyon Fırsatı

ING – Emekli Promosyon Fırsatı

28.000 TL’ye varan promosyon

25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

ATM: 226 | Şube: 59

7
Garanti BBVA – Emekli Promosyon Fırsatı

Garanti BBVA – Emekli Promosyon Fırsatı

25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.323 | Şube: 875
 

8
Akbank – Emekli Promosyon Fırsatı

Akbank – Emekli Promosyon Fırsatı

30.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.000 | Şube: 710

9
DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı

DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı

27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 2.500 | Şube: 250

10
Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı

Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı

30.000 TL’ye varan promosyon

%43’e varan günlük mevduat faizi

EFT/Havale: Var

ATM: 5.855 | Şube: 780
 

11
İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

24.000 TL’ye varan promosyon

30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 6.501 | Şube: 1.146
 

12
Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı

Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı

12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.075 | Şube: 1.032

13
ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat

50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi

Aidatsız kredi kartı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.115 | Şube: 32

14
Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat

Enpara.com – Düşük Faizli Fırsat

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.300 | Şube: 466

15
Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat

Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat

250.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan dijital kredi

EFT/Havale: Ücretli

Aidatsız Kart: Yok

ATM: 3.000 | Şube: 95

16
Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

400.000 TL’ye kadar %3,59 kâr paylı finansman

Sabit oran

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.700 | Şube: 316
 

17
TEB – Düşük Faizli Fırsat

TEB – Düşük Faizli Fırsat

125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.650 | Şube: 456

18
Vakıf Katılım – Kampanya

Vakıf Katılım – Kampanya

Eğitim & sağlıkta 5 taksit

2.000 TL’ye varan nakit iade

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 20.001 | Şube: 218
 

19
Hayat Finans – Nakit İade Fırsatı

Hayat Finans – Nakit İade Fırsatı

1.000 TL’ye varan yemek harcaması iadesi

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız Kart: Yok

ATM: 6.476 | Şube: 1
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.