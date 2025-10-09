İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 9 Ekim son depremler listesi

İstanbul'da 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yarısı sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından dün gece İstanbul'da deprem olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU 9 EKİM?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler sayesinde son depremler listesine ulaşabiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgilere göre 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saat 03.02 sıralarında Kütahya'nin Sımav ilçesine bağlı Yemişli köyü merkezli deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğünde yaşanan deprem 8.6 derinlikte oldu.

Kütahya merkezli deprem İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

