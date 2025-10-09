Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Asgari ücret ne kadar olmalı? Asal Araştırma vatandaşa sordu, sonuç şaşırttı! İşte en çok söylenen rakam

AsaL Araştırma; 26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu.

Asgari ücret ne kadar olmalı? Asal Araştırma vatandaşa sordu, sonuç şaşırttı! İşte en çok söylenen rakam
’de 2025 yılı için geçerli olan net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarı, Aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarının ardından belli olacak.

Asgari ücret ne kadar olmalı? Asal Araştırma vatandaşa sordu, sonuç şaşırttı! İşte en çok söylenen rakam

Yılın son çeyreğinde uzmanlar artışla ilgili tahminlerini yaparken Asal Araştırma da vatandaşlara konuyla ilgili beklentisini sordu.

Asgari ücret ne kadar olmalı? Asal Araştırma vatandaşa sordu, sonuç şaşırttı! İşte en çok söylenen rakam

26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, " Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yeni yıldaki asgari ücretle ilgili vatandaşın beklentisinde ilk sırayı 25,8 ile 30.000 lira seçeneği aldı.

Asgari ücret ne kadar olmalı? Asal Araştırma vatandaşa sordu, sonuç şaşırttı! İşte en çok söylenen rakam

32 bin TL'den fazla seçeneği de yüzde 24'lük oy oranıyla kendine ikinci sırada yer buldu.

https://x.com/AsalArastirma/status/1976171513960407504

