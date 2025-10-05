Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'

Milyonlarca çalışan ve iş verenin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Yıl sonuna yaklaşırken uzman isimlerden tahmin ve değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete ne kadar zam geleceği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. SGK Uzmanı Murat Bal'dan asgari ücrete dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Bal, hedeflenen enflasyona dikkat çekip rakam tahmininde bulundu.

UZMAN İSİM RAKAM VERDİ

Ben asgari ücrete geçen yapıldığı gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir fark yapılacağını düşünüyorum. Bir zam yapılacağını düşünüyorum. Yani hedeflenen enflasyon çerçevesinde yaptığımızda 25 bin 500'ler civarına bir rakama geliyor. Eğer hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa yalnız tabii bunun altını çizelim. Netleşmedi. Hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa rakam bu. Baktığımızda 2026'da hükümet zaten enflasyonu 20'nin de altına düşürmeyi hedeflemiş. Dolayısıyla ben o hedeften de çok şaşacak hareketler yapılacağını düşünmediğim için bunu söylüyorum.

"25 BİN 500 TL CİVARI"

Asgari ücretle alakalı tekrar söylüyorum, hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılırsa eğer 25 bin 500'ler civarında olur gibi gözüküyor. Öyle olacak gibi gözüküyor. Geçen sene de bu şekilde oldu"