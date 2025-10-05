Menü Kapat
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'

Yıl sonuna aylar kala "Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olur?" soruları da araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan ve işveren bu soruların yanıtını beklerken, SGK Uzmanı Murat Bal'dan asgari ücrete yapılacak zam oranına dair çarpıcı açıklama geldi. İşte dikkat çeken asgari ücret tahmini...

Milyonlarca çalışan ve iş verenin gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Yıl sonuna yaklaşırken uzman isimlerden tahmin ve değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete ne kadar geleceği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. SGK Uzmanı Murat Bal'dan asgari ücrete dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Bal, hedeflenen enflasyona dikkat çekip rakam tahmininde bulundu.

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'

UZMAN İSİM RAKAM VERDİ

Ben asgari ücrete geçen yapıldığı gibi hedeflenen üzerinden bir fark yapılacağını düşünüyorum. Bir zam yapılacağını düşünüyorum. Yani hedeflenen enflasyon çerçevesinde yaptığımızda 25 bin 500'ler civarına bir rakama geliyor. Eğer hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa yalnız tabii bunun altını çizelim. Netleşmedi. Hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa rakam bu. Baktığımızda 2026'da hükümet zaten enflasyonu 20'nin de altına düşürmeyi hedeflemiş. Dolayısıyla ben o hedeften de çok şaşacak hareketler yapılacağını düşünmediğim için bunu söylüyorum.

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'

"25 BİN 500 TL CİVARI"

Asgari ücretle alakalı tekrar söylüyorum, hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılırsa eğer 25 bin 500'ler civarında olur gibi gözüküyor. Öyle olacak gibi gözüküyor. Geçen sene de bu şekilde oldu"

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi! 'Öyle olacak gibi gözüküyor'
Asgari ücret ile tüm maaşlar değişecek! İsa Karakaş'tan kritik tahmin
Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş'tan milyonlara kötü haber!
