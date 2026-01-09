Menü Kapat
 Özge Sönmez

Ünlü oyuncunun cesedini arkadaşı buldu! Evde korkunç manzara

'Scary Movie' adlı filmde canlandırdığı 'Miss Mann' karakteriyle tanınan Jayne Trcka evinde ölü olarak bulundu. 62 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Ünlü oyuncunun cesedini arkadaşı buldu! Evde korkunç manzara
09.01.2026
saat ikonu 07:54
09.01.2026
09.01.2026 saat 07:54

Vücut geliştirme sporcusu ve oyuncu Jayne Trcka'dan acı haber geldi. 'Scary Movie' adlı filmde canlandırdığı 'Miss Mann' karakteriyle tanınan Jayne Trcka'dan haber alamayan yakınları hemen alarma geçti. Evine kontrol amaçlı giden arkadaşı korkunç mazara ile karşılaştı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

CESEDİNİ ARKADAŞI BULDU

Trcka’nın cansız bedeni, bir arkadaşı tarafından San Diego’daki evinde bulundu. Arkadaşı, günlerce ulaşamadığı Trcka’yı merak ederek evini ziyaret ettiğinde onu mutfakta hareketsiz halde buldu; acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı ve oyuncunun ölümünü tespit etti.

San Diego tıp uzmanı da ölümün doğrulandığını belirtse de resmi ölüm nedeni hâlâ açıklanmadı. Trcka’nın oğlu, annesinin bilinen bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

