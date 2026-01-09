Ünlü oyuncunun cesedini arkadaşı buldu! Evde korkunç manzara

Vücut geliştirme sporcusu ve oyuncu Jayne Trcka'dan acı haber geldi. 'Scary Movie' adlı filmde canlandırdığı 'Miss Mann' karakteriyle tanınan Jayne Trcka'dan haber alamayan yakınları hemen alarma geçti. Evine kontrol amaçlı giden arkadaşı korkunç mazara ile karşılaştı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

CESEDİNİ ARKADAŞI BULDU

Trcka’nın cansız bedeni, bir arkadaşı tarafından San Diego’daki evinde bulundu. Arkadaşı, günlerce ulaşamadığı Trcka’yı merak ederek evini ziyaret ettiğinde onu mutfakta hareketsiz halde buldu; acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı ve oyuncunun ölümünü tespit etti.

San Diego tıp uzmanı da ölümün doğrulandığını belirtse de resmi ölüm nedeni hâlâ açıklanmadı. Trcka’nın oğlu, annesinin bilinen bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.