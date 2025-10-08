Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücretin ne kadar olabileceği merak ediliyor. 2025 yılı için net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret, yılın son çeyreğine girilirken yeniden gündemde. Henüz ara zam yapılmamış olsa da, kamuoyunda 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30’luk artış senaryoları konuşulmaya başlandı.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak
Türkiye’de 2025 yılı için geçerli olan net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarı, Aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarının ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Asgari ücrete yapılacak artışlar, her yıl tarafından belirleniyor. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. 2025 yılı boyunca herhangi bir ara zam yapılmadığı için mevcut net asgari ücret 22.104,67 TL seviyesinde sabit kaldı. Yeni yıldan önce yapılacak görüşmelerin ardından 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücret tutarı açıklanacak.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak

Komisyonun çalışmalarının Aralık ayının son haftasında tamamlanması bekleniyor. Görüşmelerde işçi ve işveren sendikalarının talepleri, ekonomik göstergeler ve geçim şartları dikkate alınacak. Bu görüşmeler sonucunda 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı kamuoyuyla paylaşılacak.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM GELİRSE NE OLUR?

Mevcut net asgari ücret olan 22.104,67 TL’ye yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, artış miktarı 4.420,93 TL olacak. Bu durumda yeni net asgari ücret 26.525,60 TL seviyesine ulaşacak. Bu artışla birlikte çalışanların eline geçen net gelir yaklaşık 4.421 TL oranında yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak

Yüzde 20’lik zam senaryosu, mevcut ücrete kıyasla belirgin bir artış anlamına geliyor. Ancak bu oran yalnızca hesaplama örneği niteliğinde olup, resmi bir karar değildir. Kesin oran, Aralık ayında yapılacak komisyon görüşmeleri sonrasında açıklanacak.

Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30 zam gelirse ne olur? Aralık ayında belli olacak

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 VEYA YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE OLUR?

Yüzde 25’lik zam senaryosunda mevcut net asgari ücrete 5.526,17 TL ekleniyor. Böylece yeni net ücret 27.630,84 TL’ye ulaşıyor. Bu artış, çalışanların gelirinde yaklaşık 5.526 TL’lik bir yükseliş anlamına geliyor.

Yüzde 30 zam ihtimalinde ise artış miktarı 6.631,40 TL olur. Bu durumda 2026 yılı için net asgari ücret 28.736,07 TL seviyesine yükselirdi.

