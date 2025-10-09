Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadroya kattığı ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve dün sahaya inen Jhon Duran, 41 gün sonra koşulara başladı. Milli arada durumu takip edilecek olan yıldız futbolcunun dönüşü için planlanan maç belli oldu. Diğer yandan beklenen performansın gösterilmemesi durumunda devre arasında ayrılık ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal
'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro yıllık ücretle kiraladığı, menajer parasıyla maliyeti 20 milyon Euro'yu bulan yıldızı , saha çalışmalarına başladı.

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan eleme maçında sakatlanan, kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle 41 gündür takımdan uzak olan futbolcu dün sahaya indi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırarak "İyileşmezse devre arasında yollarımız ayrılır" mesajını net bir şekilde vermişti.

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

KONTROLLÜ ÇALIŞACAK

Bu görüşmenin ardından dün Samandıra'da sahaya inen futbolcunun bireysel çalışmalarının kontrollü olarak devam edeceği öğrenildi. Milli ara sonrası oynanacak Karagümrük maçına yetişmesi beklenmiyor ancak 27 Ekim'deki Gaziantep karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

DEVRE ARASINDA AYRILIK İHTİMALİ

Jhon Duran'ın ağrıları devam eder ve beklenen performansı sergileyemezse devre arasında yolların ayrılması ihtimal olarak masada duruyor.

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, sarı-lacivertli takım ile 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si olmak üzere 6 maça çıktı. 328 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol attı.

Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

8 MAÇI KAÇIRDI

Duran, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Kocaelispor karşılaşmasında ise asist yaparken, sakatlığı nedeniyle Avrupa'da iki, ligde 6 olmak üzere 8 maçı kaçırdı. Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#süper lig
#sakatlık
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Spor
