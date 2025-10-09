Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu! Devre arası şok ihtimal

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro yıllık ücretle kiraladığı, menajer parasıyla maliyeti 20 milyon Euro'yu bulan yıldızı Jhon Duran, saha çalışmalarına başladı.

27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında sakatlanan, kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle 41 gündür takımdan uzak olan futbolcu dün sahaya indi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırarak "İyileşmezse devre arasında yollarımız ayrılır" mesajını net bir şekilde vermişti.

KONTROLLÜ ÇALIŞACAK

Bu görüşmenin ardından dün Samandıra'da sahaya inen futbolcunun bireysel çalışmalarının kontrollü olarak devam edeceği öğrenildi. Milli ara sonrası oynanacak Karagümrük maçına yetişmesi beklenmiyor ancak 27 Ekim'deki Gaziantep karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

DEVRE ARASINDA AYRILIK İHTİMALİ

Jhon Duran'ın ağrıları devam eder ve beklenen performansı sergileyemezse devre arasında yolların ayrılması ihtimal olarak masada duruyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, sarı-lacivertli takım ile 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı. 328 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol attı.

8 MAÇI KAÇIRDI

Duran, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Kocaelispor karşılaşmasında ise asist yaparken, sakatlığı nedeniyle Avrupa'da iki, ligde 6 olmak üzere 8 maçı kaçırdı. Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.