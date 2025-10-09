European Football Clubs nedir, hangi takımlar var? Galatasaray katıldığını açıkladı

Galatasaray, birçok Avrupa kulbünün yer aldığı European Football Clubs organizasyonauna katıldığını duyurdu. Sarı-kırmızıların duyurusunun ardından taraftarlar tarafından European Football Clubs nedir, hangi takımların olduğu gündeme geldi.

EUROPEAN FOOTBAL CLUBS NEDİR?

European Footbal Clubs, UEFA ve FIFA tarafından tanınan Avrupa'daki futbol kulüpleri için tek bağımsız kuruluştur. European Footbal Clubs üye kulüplerin finansal, sportif, kurumsal konularda sesini duyurmak ve karar süreçlerine yardım sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

UEFA, FIFA ve diğer futbol organlarında kulüplerin görüşlerini yansıtmak, politika önerileri geliştirmek, kulüp yönetimlerine danışmanlık vermek gibi birçok konuda üye kulüplere yardımcı olur. Ayrıca kulüplerin daha sürdürülebilir olması, gelir modellerini geliştirmesi, futbol düzenlemeleriyle uyum sağlaması gibi alanlarda da çalışmalar yürütür.

EUROPEAN FOOTBAL CLUBS'A HANGİ TAKIMLAR ÜYE?

European Football Clubs'a 800'den fazla kulübün üyeliği bulunmaktadır. Bu kulüpler arasında Juventus, Espanyol, Real Sociedad, Atletico Madrid, Porto, PSG, Marsilya, Basyer Leverkusen, Westerlo gibi takımlar bulunmaktadır.