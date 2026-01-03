Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'den Trump'ı kızdıracak sözler: Tek başkanımız Maduro

ABD operasyonuyla alıkonularak ülkesinden çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'den Donald Trump'ın hoşuna gitmeyecek bir açıklama geldi. Rodriguez, "Ülkenin tek devlet başkanı Maduro" diyerek "Hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacağız" mesajı verdi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'den Trump'ı kızdıracak sözler: Tek başkanımız Maduro
IHA
03.01.2026
03.01.2026
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkarmasının ardından kameraların karşısına geçti.

Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’nun yanı sıra diğer Venezuelalı yetkililerle bir araya geldi. Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması çağrılarını yinelerken, Venezuela halkına ülkelerini savunmak için sakinlik ve birlik çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'den Trump'ı kızdıracak sözler: Tek başkanımız Maduro

Rodriguez, ABD’nin müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yeni yönetimine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin devlet başkanı olarak yemin ettiğine yönelik açıklamalarını yalanlayan Rodriguez, "Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Maduro’dur" vurgusunu yaptı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'den Trump'ı kızdıracak sözler: Tek başkanımız Maduro

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında Rodriguez’e değinerek Venezuela’nın yönetimine ilişkin, "Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda Başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve ‘Neye ihtiyacınız olursa yapacağız’ dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok" demişti.

#Dünya
