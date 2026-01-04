Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

Hatay'daki deprem konutları kurasında aynı ev 8 kişiye mi çıktı? Olay açıklığa kavuştu

Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve kişilerin mağdur olduğu yönünde iddialar haberleştirilerek yayıldı. Gelişme sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamayla olayı açıklığa kavuşturdu.

Hatay'daki deprem konutları kurasında aynı ev 8 kişiye mi çıktı? Olay açıklığa kavuştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 00:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti sırasında deprem konutlarıyla ilgili kura çekiminde bir evin 8 kişiye çıktığı yönünde haberler yapıldı.

İddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkez tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Hatay'daki konut kuralarına ilişkin söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi."

Hatay'daki deprem konutları kurasında aynı ev 8 kişiye mi çıktı? Olay açıklığa kavuştu

"MİRASÇILARIN HAK SAHİBİ OLMASI ZORUNLU"

Deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı durumundaki tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesinin yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla 'bir konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2007438545254772989

ETİKETLER
#Gündem
