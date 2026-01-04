Menü Kapat
Yarkadaş, Maduro örneğiyle hatırlattı: 'Erdoğan'ı elleri kelepçeli Gülen'in karşısına çıkarmak istediler'

Venezuela'da ABD müdahalesiyle Nicholas Maduro'nun devrilmesi Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananları hatırlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli iki lidere yapılan yöntemin benzerliğini hatırlatması üzerine gazeteci Barış Yarkadaş FETÖ örgütünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aynı şekilde halkın önüne çıkarmayı planladığını söyledi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında ABD'nin Venezuela'da yaptığı operasyon masaya yatırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapılan operasyonun benzerinin 15 Temmuz'da FETÖ tarafından denenmeye çalışıldığı yönündeki yorumları üzerine gazeteci Barış Yarkadaş, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elleri kelepçeli halde çıkarma planı yapıldığını hatırlattı.

Yarkadaş, Maduro örneğiyle hatırlattı: 'Erdoğan'ı elleri kelepçeli Gülen'in karşısına çıkarmak istediler'

"ERDOĞAN'I ELLERİ KELEPÇELİ GÜLEN'İN ÖNÜNE ÇIKARMAK İSTEDİLER"

15 Temmuz darbe sürecinde tıpkı Maduro'nun bugün elleri kelepçeli halde gösterilmesi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da terörist Fetullah Gülen'in önünde elleri kelepçeli çıkarılarak aciz halde gösterilmeye çalışılmak istendiğini ifade etti.

Yarkadaş, Maduro örneğiyle hatırlattı: 'Erdoğan'ı elleri kelepçeli Gülen'in karşısına çıkarmak istediler'

Yarkadaş "Tayyip Erdoğan'ı da 15 Temmuz'da elleri kelepçeli biçimde Gülen'in karşısına geçirmek istediler! Hava üssünde biliyorsunuz televizyon ekranı kurulmuştu dertleri Tayyip Bey'i elleri kelepçeli getirip Fetullah Gülen'in karşısına getirip aciz duruma düşürmekti." dedi.

Yarkadaş, Maduro örneğiyle hatırlattı: 'Erdoğan'ı elleri kelepçeli Gülen'in karşısına çıkarmak istediler'

"LİDERLER O HALDE GÖRÜLÜRSE DİRENİŞ KIRILIR"

Yarkadaş bu yöntemin halkın direnişini kırmak olduğunu belirterek ABD'nin bu konuda sosyal uzmanlarla çalışma yaptığını şu şekilde anlattı: "Maduro'ya yapılanın devamı gelebilir, halk arasında direniş olmasın diye. İnsanlar liderlerini o halde görürlerse direniş kırılır. ABD biliyorsunuz CIA'de psikologlarla, sosyal bilimcilerle bu algıları yürütebilmek için çalışıyor. Güçlü kuvvetli Maduro eli kolu bağlanmış elinde su şişesiyle ayakta duruyor. Bu şok etkisi yaratır Venezuela halkı üzerinde."

