Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Çankırı Silah Fabrikası kapatıldı mı? Özgür Özel'in sözlerine MKE'den cevap var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş, Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatıldığını iddia etti. İddia sonrası MKE'den açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çankırı Silah Fabrikası kapatıldı mı? Özgür Özel'in sözlerine MKE'den cevap var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 23:40

Çankırı'da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentte faaliyet gösteren silah fabrikasının kapatıldığını öne sürdü.

Özel mitingde "Sen Çankırı'nın öncelikle Makine Kimya Enstitüsünü kapatırsan, fabrikalarını kapatırsan, ilçelere açılan yüksekokullarını kapatırsan, cezaevini kapatırsan, huzurevini kapatırsan, Çankırı'yı göçe zorlarsın." dedi.

Gelişme üzerine Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada Çankırı Silah Fabrikası'nın 1976 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Çankırı Silah Fabrikası kapatıldı mı? Özgür Özel'in sözlerine MKE'den cevap var

MKE açıklamasında Çankırı Silah Fabrikası'nda bugün itibarıyla toplam 347 aktif personelin istihdam edildiği, orta ve ağır silah sistemlerinin imalatının da burada yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, 35 milimetre KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavarların silah sistemleri, 40 milimetre tamburalı bombaatar, 12,7 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre ILGAZ Otomatik Top, 107 milimetre çok namlulu roketatar (ÇNRA), 155 milimetre FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemlerinin ana kompleleri'nin üretiminin bu fabrikada yapıldığı bilgisi verildi.

Çankırı Silah Fabrikası kapatıldı mı? Özgür Özel'in sözlerine MKE'den cevap var

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK OBÜS İHRACATI

Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen BORAN Obüsü'nün 2024 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatı olarak Bangladeş'e, 2025 yılında ise Avrupa'ya ilk obüs ihracatı olarak Kuzey Makedonya'ya ihraç edildiği belirtilen açıklamada, "1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak hizmete başlayan fabrikamız günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet vermektedir. 1976 yılından günümüze kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çankırı Silah Fabrikası kapatıldı mı? Özgür Özel'in sözlerine MKE'den cevap var

"YAPILAN YATIRIMLARLA SÜREKLİ GELİŞTİRİLİYOR"

Fabrikanın 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesiyle Türkiye için son derece kritik ve stratejik silah sistemlerini üretmenin yanında savunma sanayisi ihracatına da katkı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine MKE Çankırı Silah Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlar ile sürekli olarak geliştirilmektedir. 2025 yılında yaklaşık 150 milyon lira yatırım yapılmış, 2026 yılında ise yaklaşık 1 milyar lira yatırım planlaması yapılmıştır. Fabrikamızın kapanması ya da kapatılması söz konusu değildir. Üretimlerine kararlılıkla devam etmekte ve yapılan yatırımlar ile üretim kapasitelerini her geçen sene artırmaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyük çaplı silah kaçakçılığına darbe! Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya gidiyordu, Bulgaristan'da yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Casperlar suç örgütü iddianemesi anne ve babaları ürkütecek! 'Tek hamlelik vurgun'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.