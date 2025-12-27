Büyük çaplı silah kaçakçılığına darbe! Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya gidiyordu, Bulgaristan'da yakalandı

Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya giden kaçak silah sevkiyatı Bulgaristan sınırında yakalandı. Bulgaristan’daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda durdurulan Makedon plakalı bir tırda yapılan kontrollerde, 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

BULGARİSTAN MUHAFAZA ALTINA ALDI

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.