Rize’de beklenen kar yağışı başladı! Her yer beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerden sonra Rize’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı başladı ve Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.