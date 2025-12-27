Çamaşırlarınız makineden temiz ama kokulu mu çıkıyor? Suçlu deterjan değil o parça

KÖRÜK LASTİĞİNİN GİZLİ TEHLİKESİ

Makinenin kapağını açtığınızda gövde ile kazan arasında bulunan gri renkli, kalın lastik contaya "Körük Lastiği" denir. Bu parça, suyun dışarı sızmasını engeller. Ancak yapısı gereği kıvrımlıdır ve suyun bir kısmı her yıkamadan sonra bu kıvrımların arasında hapsolur.

Parmağınızla lastiğin o iç kıvrımını aralayıp baktığınızda, muhtemelen siyah renkli, balçık kıvamında bir tabaka göreceksiniz. İşte o tabaka, çoraplardan gelen havlar, deterjan artıkları ve küfün birleşimidir. Kötü kokunun ana kaynağı %90 oranında burasıdır. Burayı temizlemeden makinenin içine ne dökerseniz dökün, o koku gitmez.

Çözüm: Bir bezi beyaz sirkeye batırın ve lastiğin tüm kıvrımlarını, içini dışını iyice silin. Eğer küf çok yerleşmişse, diş fırçası ve karbonat yardımıyla o siyahlığı kazıyın. Bu işlemi ayda bir kez yapmak, kokunun geri gelmesini engeller.