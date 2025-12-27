Acemi sürücü kontrolden çıktı, taklalar atarak çarptı

Bursa'nın İnegöl–Alanyurt yolunda 22.00 sıralarındaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Ehliyeti kısa süre önce aldığı öğrenilen Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve yan yattı. Yaşanan feci kaza, olay yerini gören bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada sürücü Mustafa Can S. ile otomobilde bulunan G.S. (17) ve İ.T.G. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi.