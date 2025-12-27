Meteoroloji 38 kent için alarm verdi! Kar yağışı ve dondurucu soğuk geliyor: İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi esir alacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Türkiye genelinde kış mevsiminin tam anlamıyla başlayacağının sinyalleri verildi. MGM verilerine göre, Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir alacak, dondurucu soğuklar hayatı felç edecek.
Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Sıcaklıkların ise yurt genelinde ciddi şekilde azalacağı bildirildi.
Meteoroloji 38 ili uyardı:
Turuncu Kod (12 İl): Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce. Bu illerde yer yer 20 santimetreyi bulacak yoğun kar yağışı ve ulaşımda ciddi aksamalar bekleniyor.
Sarı Kod (26 İl): Ağrı, Erzurum, Kars, Sivas, Kayseri, Konya ve Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 26 ilde ise "potansiyel tehlike" uyarısı yapılarak buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması istendi.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu