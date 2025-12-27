Menü Kapat
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi'de alevler yükseldi: Acı haber geldi

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında iki katlı bina alevler içinde kaldı. İki kişinin içeride kaldığı olayda acı haber geldi. Ekipler alevlere müdahale etti.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Akşam saat 22.00 sıralarında yükselen alevler 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanını sardı.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi'de alevler yükseldi: Acı haber geldi

Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi'de alevler yükseldi: Acı haber geldi

ALEVLER ARASINDAN ÇIKAMADI


Edinilen bilgiye göre 2 katlı binayı tamamen saran yangında alt katta bulunan 1 kişi yaralanırken üst katta bulunan ve yangın esnasında dışarı çıkamayan ve çatısı çöken binada sıkışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T.(51) hayatını kaybetti. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi'de alevler yükseldi: Acı haber geldi

Yangına tamamen teslim olan binanın içinde yapılan çalışmaların ardından yangının yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

