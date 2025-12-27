Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 27 Aralık 2025 güncel döviz kuru

Kategoriler
Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kurundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonunda euro düşüşe geçerken, dolar yükseliş trendini koruyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 27 Aralık 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,8797
Satış (TL): 42,9259
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,4894
Satış (TL): 50,6303