Bursa'da baba oğul tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada babasını bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki ikametlerinde baba Aptullah Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş. arasındaki tartışmada kan aktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ö.Ş, baba Aptullah Ş'yi karnından bıçakladı.
Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Aptullah Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.