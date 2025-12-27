Altında rekor üstüne rekor! Gümüş de durdurulamıyor: İşte 27 Aralık güncel altın ve gümüş fiyatları

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde vites artıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 27 Aralık Cumartesi gününü de yükselişle açtı. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da piyasadaki hareketliliği araştırmaya başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Aralık 2025 altın fiyatları...