Libya heyetinin cenazelerinin adli tıp işlemleri tamamlandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası işlemler sürüyor.
Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında cenazelere ait işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.