Ankara'daki su kesintileri vatandaşları bezdirdi! Buz gibi havada çeşmelere gidiyorlar

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kuraklık gerekçe gösterilerek yapılan düzenlemeler sebebiyle kış ortasında su kesintileri uygulanıyor. Ancak vatandaşlar yaşadıkları sıkıntı sebebiyle tepki göstererek çözüm bulunmasını istiyor.

SU KESİNTİLERİ TEPKİYE SEBEP OLDU



Ankara’nın Pusraklar ilçesinde son zamanlarda yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Günlerdir musluklarından su akmadığını ifade eden mahalle sakinleri, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını iddia etti.

Su kesintileri nedeniyle bazı vatandaşlar bidonlarla çevre bölgelerdeki camilere giderek ihtiyaçları için çeşmeden bidonlara su doldurdu. Öte yandan, vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm için çağrıda bulundu.