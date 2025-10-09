İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor

İngiltere'de geçtiğimiz yıl rekor sayıda evsiz yaşamını yitirdi. BBC'de yer alan habere göre, Evsizlik Müzesi (Museum of Homelessness) adlı bir kuruluş tarafından yapılan araştırmada, ülke genelinde evsizlerin ölümleri yüzde 9 artış gösterdi.

2023 yılında 1313 evsiz hayatını kaybederken, bunlardan 4'ünün çocuk olduğu bildirildi.

ÖLENLER ARASINDA BEBEKLERDE VAR

2024 yılına gelindiğinde ise 1611 evsiz hayata gözlerini yumdu. Ölenlerden 11'inin çocuk olduğu ve bu çocukların 4'ünün henüz bir yaşını doldurmayan bebeklerden oluştuğu kaydedildi.

Kuruluş tarafından açıklanan verilere göre, günde 4 evsiz hayatını kaybediyor. Resmi istatistik eksikliği nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.



Araştırmaya göre, ölümlerin yarısından fazlasının intihar ve uyuşturucu kaynaklı umutsuzluk ölümleri olarak sınıflandırılıyor.

İngiltere genelinde yaklaşık 400 bin evsiz olduğu belirtiliyor. Geçici bir yerde konaklayanların sayısı ise son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Evsizlerin kaldığı hane sayısının bu yılın Mart ayının sonu itibarıyla 131 bin 140'a ulaştığı belirtildi. Öte yandan yardım kuruluşları bunun "korkunç bir utanç" olduğunu dile getiriyor.