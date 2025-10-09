Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor

İngiltere'de evsiz ölümlerindeki artış rekor seviyelere ulaştı. 400 bine yakın evsizin bulunduğu ülkede her gün 4 evsiz hayatını kaybediyor. Ölenlerin arasında çocuk ve bebeklerin de olması korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:58

'de geçtiğimiz yıl rekor sayıda evsiz yaşamını yitirdi. BBC'de yer alan habere göre, Evsizlik Müzesi (Museum of Homelessness) adlı bir kuruluş tarafından yapılan araştırmada, ülke genelinde evsizlerin ölümleri yüzde 9 artış gösterdi.

2023 yılında 1313 evsiz hayatını kaybederken, bunlardan 4'ünün çocuk olduğu bildirildi.

İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor

ÖLENLER ARASINDA BEBEKLERDE VAR

2024 yılına gelindiğinde ise 1611 evsiz hayata gözlerini yumdu. Ölenlerden 11'inin çocuk olduğu ve bu çocukların 4'ünün henüz bir yaşını doldurmayan bebeklerden oluştuğu kaydedildi.

Kuruluş tarafından açıklanan verilere göre, günde 4 evsiz hayatını kaybediyor. Resmi istatistik eksikliği nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor


Araştırmaya göre, ölümlerin yarısından fazlasının ve kaynaklı umutsuzluk ölümleri olarak sınıflandırılıyor.

İngiltere genelinde yaklaşık 400 bin evsiz olduğu belirtiliyor. Geçici bir yerde konaklayanların sayısı ise son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Evsizlerin kaldığı hane sayısının bu yılın Mart ayının sonu itibarıyla 131 bin 140'a ulaştığı belirtildi. Öte yandan yardım kuruluşları bunun "korkunç bir utanç" olduğunu dile getiriyor.

İngiltere sınıfta kaldı! Evsizlik krizi rekor seviyeye ulaştı: Her gün 4 kişi öüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa'da evsizlik krizi büyüyor: Bir milyon kişi sokakta uyuyor
ABD lideri Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı: Sizi buradan uzaklara taşıyacağız
ETİKETLER
#İngiltere
#uyuşturucu
#intihar
#yoksulluk
#Evsizlik
#Evsiz Ölümleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.