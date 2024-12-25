Avrupa'da evsizlik krizi büyüyor: Bir milyon kişi sokakta uyuyor

25 Aralık 2024 14:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:27

Avrupa Birliği ülkelerinde her gece bir milyon kişi sokakta uyuyor. Son yayınlanan raporlara göre evsizlik, Avrupa genelinde artmaya devam ediyor. Sorunun özellikle kötüleşen ekonomik koşullar, uygun fiyatlı konut eksikliği ve COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle büyüdüğü vurgulanıyor.

Almanya​ ve Fransa​ gibi ülkelerde son 10 yılda sokakta ya da geçici bakım evlerinde kalanların sayısı iki katına ulaştı. FEANTSA (Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Avrupa​ Federasyonu), Fondation Abbe Pierre'in raporu ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) raporlarına göre, evsizlik geçtiğimiz yıl Avrupa'nın birçok yerinde artmaya devam etti ve bazı ülkelerde dramatik artışlar yaşandı.

TRT Haber'in aktardığına göre, bu büyüme kısmen kötüleşen ekonomik koşullara, uygun fiyatlı konut eksikliğine ve COVID-19 salgınının devam eden etkilerine bağlanıyor. Evsizliğin önemli bir kısmı, bireylerin arkadaş veya aileleriyle birlikte kalma, aşırı kalabalık ve güvenli olmayan ortamlarda yaşama gibi geçici, güvencesiz koşullarda yaşamaları nedeniyle "gizli" kalıyor. Bu gizli evsizliği ölçmek zor ancak daha geniş krizin önemli bir parçası.

EVSİZLİK TEHDİDİ EN FAZLA GÖÇMENLERİN ÜZERİNDE

Raporlara göre, göçmenler, kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere belirli demografik gruplar evsizlikten orantısız bir şekilde etkileniyor. Özellikle göçmenler, konut ve sosyal hizmetlere erişimde sistemik engellerle karşı karşıya ve bu da onları evsiz kalma riskine daha fazla sokuyor. Benzer şekilde, genellikle aile içi şiddet mağduru olan kadınlar ve koruyucu bakım veya diğer devlet sistemlerinden çıkan gençler giderek evsiz nüfusun bir parçası haline geliyor.

GÜNEY VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM DAHA AĞIR

FEANTSA raporuna göre, Avrupa ülkelerinin evsizlikle başa çıkma biçimlerindeki çarpıcı farklılıklar vurgulanıyor. Finlandiya gibi bazı ülkeler, Housing First modelini uygulayarak ve uygun fiyatlı konutlara yatırım yaparak önemli ilerlemeler kaydetti.

Finlandiya'nın başarısı, evsizliğin, tüm çabalara rağmen arttığı Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle tezat oluşturuyor.

Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri genellikle daha sağlam sosyal güvenlik ağlarına sahip ve evsizliği azaltmada daha etkililer. Ancak Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri genellikle daha zayıf refah sistemleri, ekonomik istikrarsızlık ve yetersiz konut altyapısı nedeniyle zorluk çekiyor.

Raporda, bu bölgelerde kalıcı ilerlemeyi sağlamak için hem kamu hem de özel sektörleri içeren daha kapsamlı bir yaklaşımın gerekli olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE VE FRANSA EVSİZLİK ORANINDA BAŞI ÇEKİYOR

İngiltere, Avrupa kıtasında evsizlik oranının en yüksek olduğu ülke. Sokaklarda yatanlar veya acil barınma yerlerinde kalanlar da dahil her 10 bin kişiden 43'ü evsiz.

AB içinde, Fransa her 10 bin kişide 30,7 evsiz ile en yüksek evsiz sayısına sahip, bunu Çekya (28,4), Almanya (25,8) ve İrlanda (25,3) takip ediyor. İspanya'nın durumu biraz daha iyi (5,4) ve İskandinav ülkeleri de nispeten daha düşük evsizlik oranları bildirdi.

FRANSA'DA EVSİZLİK VE EVSİZ ÖLÜMLERİ

Fransa'da yaklaşık 330 bin evsiz bulunuyor ve 14,8 milyon kişi barınma sıkıntısı çekiyor. Evsizler, genellikle Paris, Lille ve Strazburg gibi büyük şehirlerde sokaklarda yaşıyor. Artan kira fiyatları ve büyük kentlerde yeterli sayıda kiralık ev olmaması, barınma sorununun başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Bunlardan 200 bini acil konaklama yerlerinde, 110 bini geçici sığınma merkezlerinde tutulurken, 27 bini sokak, metro, çadır veya arabalarda uyumak zorunda kalıyor.

Evsiz ölümlerini takip eden kar amacı gütmeyen Les Morts de la Rue, 2023 yılında Fransa sokaklarında rekor sayıda 735 evsizin öldüğünü söyledi. Bu sene bu sayının daha da artması bekleniyor.

Grup, yetkilileri ve halkı krizi görmezden gelmekle suçluyor ve bu ölü sayısının Fransa genelindeki evsizlerin karşılaştığı mücadelelere karşı yaygın bir ilgisizliği yansıttığını söylüyor.

Les Morts de la Rue ayrıca hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 49 olduğunu, yani genel nüfustan yaklaşık 30 yaş daha genç olduğunu vurguladı.

Ölümlerin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyor ancak kadınların oranı da artıyor. Ölümlerin yaklaşık üçte biri kamusal alanlarda gerçekleşirken, bunu önceki yıllara göre artış gösteren bakım merkezleri takip ediyor.

Bu da evsiz insanların bakıma ulaşmaya çalışırken veya yaşamlarının sonuna geldiklerinde bakım alırken karşılaştıkları zorluğun bir göstergesi. Ölümlerin yaklaşık yüzde 22'si ulaşım kazaları veya saldırı gibi dış nedenlerden kaynaklanırken, ölümlerin yüzde birinden azı alkol veya uyuşturucu tüketimiyle bağlantılıydı.

BRÜKSEL SOKAKLARINDA YAKLAŞIK 10 BİN EVSİZ YAŞIYOR

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki "Bruss'help" tarafından yapılan açıklamaya göre, Brüksel sokaklarında yaklaşık 10 bin evsiz yaşıyor. Buna karşın kentte yalnızca 3 bin 250 kişilik acil durum barınağı mevcut. Bruss'help çatısında faaliyet gösteren kuruluşlar, barınak sayısının artırılmasını istiyor.

SON 4 YILDA İKİYE KATLANDI

Bruss'help yetkilisi Eva Salman daha önce yaptığı açıklamada, evsiz sayısının 2020 sayımında 5 bin 131 olarak belirlendiğini bildirmişti. Son 4 yılda sayının ikiye katlanması dikkati çekti. Mayıs ayında ulusal medyada yer alan haberlerde yaklaşık 7 bin sayısı ifade ediliyordu.

Brüksel'deki evsizlerin çoğunu ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapmış, yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.