Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

ABD lideri Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı: Sizi buradan uzaklara taşıyacağız

ABD Başkanı Donald Trump, evsizlere savaş açtı. Başkent Washington DC'nin daha güvenli bir yer olması için çalışacağını söyleyen Trump, evsizleri buradan taşıyacağının mesajını verdi.

ABD lideri Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı: Sizi buradan uzaklara taşıyacağız
IHA
GİRİŞ:
11.08.2025
11:16
GÜNCELLEME:
11.08.2025
11:16

ABD Başkanı Donald Trump, başkent ’deki evsizlere ve suçlulara savaş açtı. Sert göçmen politikaları nedeniyle eleştirilen Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşımlarda bulunan ABD lideri şunları yazdı:

"Yarın, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Başkentimizi daha önce hiç olmadığı kadar güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler hemen taşınmak zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama başkentten uzakta. Suçlular, taşınmak zorunda değilsiniz. Sizi ait olduğunuz hapishaneye koyacağız. Her şey çok hızlı olacak, tıpkı sınırda olduğu gibi. Hazırlıklı olun.''

ABD lideri Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı: Sizi buradan uzaklara taşıyacağız

BİNLERCE EVSİZ VAR

Başkentteki evsiz sayısını azaltmak için çalışan bir kuruluş olan Community Partnership, herhangi bir gecede yaklaşık 700 bin nüfuslu başkentte evsiz 3 bin 782 kişi olduğunu belirtti. Evsizlerin çoğunun barınaklarda ya da geçici konutlarda kaldığını aktaran Community Partnership, yaklaşık 800 kişinin sokakta yaşadığını ifade etti.

ABD lideri Trump şimdi de hedefine evsizleri aldı: Sizi buradan uzaklara taşıyacağız

BELEDİYE BAŞKANI TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminden bir personele yönelik saldırının ardından şehre daha fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını söyledi.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, başkentte " oranlarında artış yaşanmadığını" belirterek, "2023'te suç oranlarında korkunç bir artış yaşadığımız doğru, ancak 2023'te değiliz. Son iki yıldır bu şehirdeki şiddet suçlarını azaltarak, 30 yılın en düşük seviyesine indirdik" dedi.

