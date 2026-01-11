Akaryakıta zam geliyor! Rakam ve tarih belli oldu

Kategoriler
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye'deki iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
Öte yandan bugün 3 büyük şehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları şu çerçevede şekillendi:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.