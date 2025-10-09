Defineciler baltayı taşa vurdu! 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın’ın Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 2 adet yılan kamera, 1 adet gaz maskesi, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.