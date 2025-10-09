Trump, CNN muhabirini hedef aldı: Hem sorusunu almadı hem demediğini bırakmadı

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez CNN muhabirini hedef aldı. Trump, CNN'in kıdemli Beyaz Saray Muhabiri Kristen Holmes için "hayatınızda görüp görebileceğiniz en kötü muhabirlerden biri" dedi.

Holmes İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkes anlaşmasıyla ilgili soru sormaya çalışırken sözleri "Bu arada konuşan CNN" diyen Trump tarafından kesildi.

Trump sözlerine "Biliyorsunuz ya, o görüp görebileceğiniz en kötü muhabirlerden biri. Sorusunu bile almak istemiyorum. Zaman kaybı" dedi.

Holmes'u dinlemeyen ABD'li lider daha sonra başka bir muhabirden soru aldı.