Trump o notu görünce toplantıyı erken bitirdi! Rubio kulağına fısıldayarak verdi

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalar yaptığı esnada Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Rubio, basın toplantısı esnasında Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.
Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Rubio'nun notunda, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia ediliyor.