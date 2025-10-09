Menü Kapat
17°
 | Ümit Buget

Trump o notu görünce toplantıyı erken bitirdi! Rubio kulağına fısıldayarak verdi

Donald Trump, Gazze konusunda açıklama yaptığı esnada Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir not alması akabinde basın toplantısı erken sonlandırdı.

Trump o notu görünce toplantıyı erken bitirdi! Rubio kulağına fısıldayarak verdi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 08:57

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında konusunda açıklamalar yaptığı esnada Dışişleri Bakanı ile arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Rubio, basın toplantısı esnasında Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.

Trump o notu görünce toplantıyı erken bitirdi! Rubio kulağına fısıldayarak verdi


Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

NOTTA NE YAZDIĞI MERAK KONUSU OLDU?

Rubio'nun notunda, Trump'ın paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia ediliyor.

