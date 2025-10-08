Menü Kapat
16°
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Gazze tezkeresi nedir detayları neler? TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edilirken tezkerenin detayları merak edildi.

Gazze tezkeresi nedir detayları neler? TBMM'de kabul edildi
08.10.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 20:47

Genel Kurulda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan Meclis Başkanlığı bildirisi okundu.

Bildiride, uzun süredir 'in acımasız kuşatması altında yaşamak zorunda bırakılan ve iki yıldır soykırımcı Netanyahu yönetiminin saldırılarına maruz kalan Gazze'nin, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiği ifade edildi.

Bu vahşet karşısında Gazze halkına ulaştırmak, yasa dışı İsrail kuşatmasını aşmak ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce gönüllü ve 50'den fazla gemiyle yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"nun, insanlık cephesinin gür sesi olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, işlemekte olduğu ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonuna saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisi'ne bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM'ye de yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan tüm dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz.

İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır."

