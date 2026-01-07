Beşiktaş, yeni sol bekiyle anlaşmaya vardı! Siyah-beyazlılar, Piton'u kadrosuna katıyor

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatına hız veren siyah-beyazlı yönetim, çok sayıda oyuncuyla transfer görüşmelerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM SOL BEK TAKVİYESİ

Beşiktaş'ta devre arasında transfer yapılması planlanan bölgelerin başında sol bek pozisyonu geliyor.

Sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Çek oyuncu David Jurasek'ten istediği performansı alamayan siyah-beyazlılar, oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Bu transfer döneminde Jurasek ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, bu ayrılığın ardından sol bek mevkisine takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ, PITON İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Sol bek transferi için birçok isimle temas halinde olan Beşiktaş'ın, Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'da forma giyen Lucas Piton ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki İtalyan sol bek ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Piton ile yıllık ücret ve sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun kulübü Vasco da Gama ile de pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haberde, Piton'un eski Beşiktaşlı oyuncular Bobo ve Josef'in tavsiyeleri sonrası siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Bu sezon 55 maçta forma giyen Piton, bu maçlarda 1 gol atarken 11 de asist yapmayı başardı. İtalyan oyuncunun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALTERNATİFLERİ SICAK TUTUYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Lucas Piton transferinde yaşanabilecek olumsuz bir durum için alternatif isimlerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.