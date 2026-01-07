Beşiktaş kanadını güçlendiriyor! Luis Henrique hazır: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş ara transfer çalışmaları kapsamında rotasını İtalya’ya çevirdi. Kadroda kanat rotasyonu ihtiyacı doğrultusunda İnter’de forma giyen Luis Henrique transfer edilmek isteniyor. Ertan Süzgün'ün aktardığına göre Beşiktaş oyuncunun kulübüne talebini iletti.

INTER YENİ OYUNCU ALMADAN GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İtalyan ekibi, takımın Hollandalı yıldızı Dumfries'ın sakatlığı sonrası Henrique'ye forma vermeye başladı. Bu sebeple takıma yeni oyuncu alındıktan sonra Luis Henrique’nin transferine izin verileceği belirtildi.

Sempreinter’de yer alan detaylarda ise Marsilya’dan 24 milyon avroluk transfer ücretiyle alınan oyuncu beklenen performansı veremedi.

HENRİQUE'NİN KİRALAMA BEDELİ

23 yaşındaki kanat oyuncusu Henrique'nin kısa süre içinde İstanbul'da Beşiktaş ile sözleşme imzalayabileceği ve Beşiktaş'ın yaklaşık 5 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği belirtiliyor.