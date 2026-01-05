Menü Kapat
Benim Sayfam
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Beşiktaş, İngiliz yıldızın peşinde! Transfer harekatı başladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için gözünü Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'yu gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

Trendyol Süperr Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine hız vermiş durumda.

Orta sahaya yapmayı planladığı takviye için harekete geçen Beşiktaş'ın, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ YILDIZ

Fanatik'te yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Manchester United'da forma giyen 20 yaşındaki İngiliz oyuncu Kobbie Mainoo'yu gündemine aldı. Haberde, Beşiktaş'ın Mainoo için Manchester United'a 1,5 yıllık kiralama koşullarını sorduğu ifade edildi.

Beşiktaş, İngiliz yıldızın peşinde! Transfer harekatı başladı

İngiliz ekibinin Mainoo'nun kiralanmasına olumlu bakması durumunda Beşiktaş'ın transfer için resmi görüşmelere kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

KOBBIE MAINOO'NUN KARİYERİ

2005 yılında dünyaya gelen Kobbie Mainoo, Manchester United altyapısında yetişti. İngiliz ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen Mainoo, 2023-2024 sezonu başında A takıma yükseldi.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımında 1'i ilk 11'de olmak üzere 12 kez forma giydi. Mainoo bu maçlarda gol atamazken 1 asist yapmayı başardı.

#Futbol
#Spor
