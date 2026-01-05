Fenerbahçe, eski oyuncusunu transfer etti! Yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirme kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2022 yıllarında da sarı-lacivertli ekipte forma giyen 38 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMIŞTI

Nando De Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ÜST DÜZEY KARİYERE SAHİP

Nando de Colo, son olarak ülkesinin LDLC ASVEL takımında forma giymişti. Nando de Colo, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok başarı kazandı.

Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve dünya üçüncülüğü yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birçok ulusal lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 kez de Basketbol Avrupa Ligi zaferi elde etti.