Galatasaray transferi duyuracak! Genç yıldızla anlaşma sağlandı

Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte takıma katılacak ilk isimle ilgili geri sayım başladı.

CAN ARMANDO İLE ANLAŞILDI

Galatasaray, Can Armando Güner’in transferi için el sıkıştı. 7 Ocak 2008 doğumlu olan Can Armando Güner’in, 18 yaşını doldurmasının beklendiği ifade edildi.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Türk statüsünde forma giyecek genç hücum oyuncusu için Borussia Mönchengladbach’a 200-250 bin euro civarında yetiştirme bedeli ödenecek.

14 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Annesi Arjantin kökenli Alman, babası Türk olan Can; Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımları adına oynama hakkına sahip. Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. 17 yaşındaki genç yetenek bu maçlarda 4 gol ile 3 asist üretti.