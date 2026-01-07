Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş sürprizi

Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mert Ramazan Demir'in partneri olarak ise son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mina Demirtaş ile görüşüldüğü öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş sürprizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 17:11

Afra Saraçoğlu başrolünde yer aldığı Yalı Çapkı ile popüler olan Mert Ramazan Demir, yeni dizisi Delikanlı'nın hazırlıklarına başladı. Mert Ramazan Demir'in partneri olarak ise Mina Demirtaş düşünülüyor.

MERT RAMAZAN DEMİR'İN PARTNERİ OLARAK MİNA DEMİRTAŞ DÜŞÜNÜLÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Mert Ramazan Demir’in yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Aybike Ertürk ve ekip arkadaşlarının yazdığı dizinin yönetmen koltuğu için sektörün en başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay’ın adı geçiyor.

Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş sürprizi

Kod adı “Delikanlı” olan dizi hakkında kulislerde dolaşan bilgilere göre Mert Ramazan Demir’in partneri için görüşülen isim “Kızıl Goncalar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş. Demirtaş her şey yolunda giderse “Delikanlı”da “Dila” rolünü oynayacak. Genç yıldız, geçen günlerde yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldi.

Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş sürprizi

Kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikâyesi de merak konusu oldu. Yine kulis bilgilerine göre Roma sahneleriyle başlayan “Delilanlı”da Mert Ramazan Demir, sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan’la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Yusuf’u oynayacak. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila’dır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ayet paylaşımı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın davalık oldu! Necla Nazır'ın ismi kullanıldı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.