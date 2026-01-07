Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş sürprizi

Afra Saraçoğlu başrolünde yer aldığı Yalı Çapkı ile popüler olan Mert Ramazan Demir, yeni dizisi Delikanlı'nın hazırlıklarına başladı. Mert Ramazan Demir'in partneri olarak ise Mina Demirtaş düşünülüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Mert Ramazan Demir’in yeni dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Aybike Ertürk ve ekip arkadaşlarının yazdığı dizinin yönetmen koltuğu için sektörün en başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay’ın adı geçiyor.

Kod adı “Delikanlı” olan dizi hakkında kulislerde dolaşan bilgilere göre Mert Ramazan Demir’in partneri için görüşülen isim “Kızıl Goncalar” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş. Demirtaş her şey yolunda giderse “Delikanlı”da “Dila” rolünü oynayacak. Genç yıldız, geçen günlerde yönetmen Zeynep Günay ile de bir araya geldi.

Kanalı henüz netleşmeyen dizinin hikâyesi de merak konusu oldu. Yine kulis bilgilerine göre Roma sahneleriyle başlayan “Delilanlı”da Mert Ramazan Demir, sırılsıklam aşık olduğu nişanlısı Hazan’la mutlu bir yuva kurmak ve istediği evi almak için para biriktiren, bu nedenle gece taksi şoförlüğü yapan Yusuf’u oynayacak. Ancak Yusuf önce ailesiyle yaşadığı acı sınav, ardından sevdiği kadını kaybetmesi üzerine büyük bir intikam planı yapar. Hedefindeki kişi ise Dila’dır.