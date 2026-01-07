İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden tüm kız öğrencilerin verilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından itibaren tüm kadın öğrencilerin fotoğraflarının hukuka aykırı dijital bir ortamda yayımlanması üzerine üniversiteden açıklama geldi.

Olayın tespitinin ardından, üniversite bünyesinde oluşturulan komisyon aracılığıyla konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, ayrıca siber güvenlik alanında uzman bir kuruluş ile iş birliği yapılarak üniversitenin bilişim altyapısının kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

VERİ SIZINTISI DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ

Söz konusu veri sızıntısının, 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilişkili olduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaraları ile sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi'nde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Eş zamanlı olarak ilgili devlet kurumları ve yetkili mercilerle eşgüdüm içinde hareket edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş; İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuru ile ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir. Üniversitemizce elde edilen tüm bilgi ve bulgular, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşılmıştır.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 7 Ocak 2026 tarihinde Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç, ilgili makamlarca titizlikle sürdürülmektedir. Üniversitemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuat çerçevesinde; öğrencilerinin, mezunlarının ve tüm mensuplarının kişisel verilerinin korunmasını en üst düzeyde öncelik olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın insan onurunu zedeleyen biçimde objeleştirilmesi, üniversitemizin temel değerlerine yönelik bir saldırıdır. Üniversitemiz, kadınları hedef alan, itibarsızlaştıran veya nesneleştiren hiçbir yaklaşımı kabul etmemekte; bu tür tutumlara karşı sıfır tolerans ilkesini kararlılıkla uygulamaktadır."

EMNİYETE TEŞEKKÜR

İzmir Ekonomi Üniversitesinin çeyrek asırlık geçmişi, 12 bin öğrencisi ve 30 bin mezunu ile ülkenin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, "Üniversitemize yönelik bu siber saldırı, geleceğe olan güvenimizi sarsmamış; aksine sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Bu süreçte öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari personelimizin gösterdikleri dayanışma ve sağladıkları desteğe müteşekkiriz. Sürecin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ali Yeldan'a, İzmir İl Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Sel'e, tüm adli mercilere ve polis teşkilatımıza teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın haklarının sonuna kadar takipçisi ve koruyucusu olmaya devam edeceğiz" denildi.