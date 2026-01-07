Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk torunu Kai verdiği röportajda anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kai, dedesinin aksine siyasete uzak olduğunu hatta tehlikeli bulduğunu söylerken, dedesinin ABD lideri olmasından dolayı özel hayatının da bu durumdan etkilendiğini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 16:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. ve Vanessa'nın en büyük çocuğu, Trump'ın en büyük torunu Kai Trump, Jake Paul'un 'Impaulsive' isimli podcast yayındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Kai, dedesi Trump'ın aksine siyasetten tamam uzak durduğunu söyledi. 18 yaşındaki Kai, "Siyasetle hiçbir ilgim olsun istemiyorum çünkü siyasetin çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

''HER İKİ TARAF DA ORTAK NOKTADA BULUŞURSA MUTLU OLURLAR''

Siyasette hem solun hem de sağın 'aşırı' yönlere doğru kaydığını ve bunun da daha fazla bölünmeye neden olduğunu düşündüğünü aktaran Kai, bu konuda sosyal medyanın da etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Siyaset konusunda birleştirici bir mesaj veren küçük Trump, "Bence eğer iki taraf orta noktada buluşursa herkes çok daha mutlu olur ve bence radikal bir sol ve radikal bir sağ var ve birçok insan aşırıya kaçıyor" dedi.

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

Trump'ın rakibi Kamala Harris hakkında da konuşan Kai, kişisel bir sorunu olmadığını, ''Aramızda hiçbir husumet yok. Ben tam ortadayım. 'Olan oldu' gibi bir tavrım var. Birbirlerine karşı yarıştılar, elbette dedemi, aile üyemi destekleyeceğim, ama durum bundan ibaret.'' dedi.

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

''GERÇEKTEN HARİKA BİR ADAM''

Yayıncı Paul, röportajın bir kısmında Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron'dan bahsetti. Paul, Kai'ye kendisinden sadece bir yaş büyük olan amcası Barron'un nasıl biri olduğunu sordu. Kai, ''Harika bir adam, kamuoyunun göz önünde olmayı pek sevmiyor, bunu anlıyorum. Ama gerçekten harika bir adam.'' cevabını verdi.

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

''GİZLİ SERVİS HEP İKİ MASA GERİDE''

Kai Trump, güvenlik ekibinin sürekli yanında olmasının özellikle sosyal hayatını etkilediğini ifade etti. Trump, "Bir erkekle oturup randevuya çıktığınızda ve o (Gizli Servis) sizden iki masa geride oturduğunda gerçekten çok garip oluyor" dedi. Duruma alışmanın zaman aldığını söyleyen genç golfçü, "İlk birkaç ay gerçekten zordu. Sürekli birinin seni takip etmesi kolay değildi. Elimden geldiğince beni rahatsız etmesine izin vermemeye çalışıyorum. Orada değillermiş gibi davranmaya çalışıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

''ÇIKTIĞIM KİŞİLERİ GİZLİ SERVİS'E BİLDİRİYORUM''

Röportajda dikkat çeken bir diğer detay ise Trump'ın görüşmeye çıktığı kişiler konusunda da güvenlik birimlerini bilgilendirdiğini açıklaması oldu. Kai Trump, "Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Maduro'ya 'Dansımı taklit ediyordu' suçlaması
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.