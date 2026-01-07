ABD lideri Donald Trump'ın torunu Kai röportajda anlattıklarıyla dikkat çekti: Gizli servis hep 2 masa gerimde

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. ve Vanessa'nın en büyük çocuğu, Trump'ın en büyük torunu Kai Trump, Jake Paul'un 'Impaulsive' isimli podcast yayındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Kai, dedesi Trump'ın aksine siyasetten tamam uzak durduğunu söyledi. 18 yaşındaki Kai, "Siyasetle hiçbir ilgim olsun istemiyorum çünkü siyasetin çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

''HER İKİ TARAF DA ORTAK NOKTADA BULUŞURSA MUTLU OLURLAR''

Siyasette hem solun hem de sağın 'aşırı' yönlere doğru kaydığını ve bunun da daha fazla bölünmeye neden olduğunu düşündüğünü aktaran Kai, bu konuda sosyal medyanın da etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Siyaset konusunda birleştirici bir mesaj veren küçük Trump, "Bence eğer iki taraf orta noktada buluşursa herkes çok daha mutlu olur ve bence radikal bir sol ve radikal bir sağ var ve birçok insan aşırıya kaçıyor" dedi.

Trump'ın rakibi Kamala Harris hakkında da konuşan Kai, kişisel bir sorunu olmadığını, ''Aramızda hiçbir husumet yok. Ben tam ortadayım. 'Olan oldu' gibi bir tavrım var. Birbirlerine karşı yarıştılar, elbette dedemi, aile üyemi destekleyeceğim, ama durum bundan ibaret.'' dedi.

''GERÇEKTEN HARİKA BİR ADAM''

Yayıncı Paul, röportajın bir kısmında Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron'dan bahsetti. Paul, Kai'ye kendisinden sadece bir yaş büyük olan amcası Barron'un nasıl biri olduğunu sordu. Kai, ''Harika bir adam, kamuoyunun göz önünde olmayı pek sevmiyor, bunu anlıyorum. Ama gerçekten harika bir adam.'' cevabını verdi.

''GİZLİ SERVİS HEP İKİ MASA GERİDE''

Kai Trump, güvenlik ekibinin sürekli yanında olmasının özellikle sosyal hayatını etkilediğini ifade etti. Trump, "Bir erkekle oturup randevuya çıktığınızda ve o (Gizli Servis) sizden iki masa geride oturduğunda gerçekten çok garip oluyor" dedi. Duruma alışmanın zaman aldığını söyleyen genç golfçü, "İlk birkaç ay gerçekten zordu. Sürekli birinin seni takip etmesi kolay değildi. Elimden geldiğince beni rahatsız etmesine izin vermemeye çalışıyorum. Orada değillermiş gibi davranmaya çalışıyorum" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

''ÇIKTIĞIM KİŞİLERİ GİZLİ SERVİS'E BİLDİRİYORUM''

Röportajda dikkat çeken bir diğer detay ise Trump'ın görüşmeye çıktığı kişiler konusunda da güvenlik birimlerini bilgilendirdiğini açıklaması oldu. Kai Trump, "Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum" dedi.