Tam mevsimi ve kış yorgunluğuna birebir! İşte kışın evden eksik etmemeniz gereken balıklar

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle hastalıklara yakalanmak daha kolay. Daha az gelen güneş ışıkları, kapalı ortamlarda daha uzun süreler kalmak ve bağışıklık sisteminin zayıflaması kışın keyfimizi kaçırıyor. Ancak uzmanlar özellikle üç balık türüne işaret ediyor. Çünkü bu balıkları tüketenler kış yorgunluğuna birebir çözüm sunuyor.
Kış aylarında da sağlıklı ve enerjik hissetmek çok kolay. Üstelik hem de lezzetli. Çünkü bazı balık türleri sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor. İçeriğindeki mineral ve vitaminlerle enerji veriyor, hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak her balık aynı etkiyi göstermiyor. Bu nedenle özellikle uzmanların tavsiye ettiği balıkları yemek sağlık için daha faydalı oluyor…
Doğanın en saf besinlerinden olan balıklar, insan sağlığı için oldukça önemli. Bu önemini de içeriğindeki vitamin, mineral ve yağ asitlerinden alıyor. Özellikle vücut tarafından üretilmeyen Omega 3 yağ asitlerinin birincil kaynağı ise balıklar. Bu yağ asitleri beyin sisi ile savaşırken özellikle kışın artan depresyon eğilimiyle savaşıyor. Bir başka faydası ise cilt sağlığı. Kalorifer kullanımından dolayı ortamlarda hava kurluğu cildin elastikiyetine zarar verirken Omega 3 yağ asitleri cildin nem dengesini koruyarak cildin genç ve güzel görünmesini sağlıyor.
Kış aylarında güneş ışınları dünyaya daha az gelirken soğuklar nedeniyle kat kat giyinmek zorunda kalınıyor. Bu ise bağışıklığı ve kemikleri güçlendiren D vitamininden mahrum kalmaya neden oluyor. Yağlı balıklar ise vücudun ihtiyaç duyduğu vitamini alabilmenin en doğal yolu.
Protein tüketimi beden için kas gelişimi, doku onarımı, bağışıklık sistemi ve enzim üretimi gibi hayati işlevlere sahiptir. Kış aylarında tüketilen protein daha da önem kazanırken, balık yemek hafifliği ile sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu proteinin de kazanılmasını sağlıyor.
Balık çeşitlerinin hepsi sağlıklı ve besleyici. Ancak özellikle bazı balıklar kış aylarında tüketildiğinde faydası gözle görülür şekilde artıyor. Ancak tek bir püf noktası var ki bu balıkların doğal ortamında yetişmiş olması gerekiyor. İşte kışın mutlaka tüketilmesi gereken balık türleri…
Yapılan incelemeler doğal ortamında yetişen uskumru balığının yüksek seviyede Omega 3 ve B12 vitamini içerdiğini gösterdi. 100 gram uskumru balığı tüketildiğinde yetişkin bir bireyin günlük Omega-3 ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca sinir sistemini onarmada büyük etkisi bulunana B12 vitamini ilse kış yorgunluğunun kökünü kazıyor.
RİNGA BALIĞI
Yüksek miktarda selenyum içeren ringa balığı kış aylarında zindelik sağlamanın yanı sıra hücreleri yaşlanmaya karşı koruyor. Bu faydası nedeniyle ringa balığına gençlik iksiri adı veriliyor.
MORİNA BALIĞI
Yağsız protein kaynağı olan morina balığı tüketildiğinde neredeyse tamamı tüketilir. Ancak balığın karaciğeri A ve D vitamini açısından tam bir hazine niteliğindedir. Vitaminlerin en saf halini barındıran morina balığı kalp sağlığından, cilt ve saça, kilo yönetiminden ruh halini iyileştirmeye kadar pek çok faydasıyla bilinir.
Balıkların faydalı içeriklerinin en iyi şekilde alınabilmesi için kızarmaktan uzak durulması gerektiği belirtiliyor. Üstelik bu balıkları her gün yüksek miktarda tüketmek de gerekmiyor. Haftada iki defa 150-200 gram büyüklüğündeki porsiyonlarda fırında, buğulama, çorba ya da haşlama gibi yöntemlerle pişirip tüketmek yeterli olacaktır.