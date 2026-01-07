Benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam var mı? 7 Ocak akaryakıt fiyatları 2026

Her gün yola çıkan binlerce araç sahibi, akaryakıt fiyatlarını inceliyor. Bugün için herhangi bir zam veya indirim uygulaması olup olmadığı da merak edildi.

BENZİN, MOTORİN İNDİRİM ZAM VAR MI 7 OCAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında uygulanacak olan indirim ve zamları öğrenebiliyoruz. Şu an için herhangi bir fiyat değişikliği kararı bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, benzin ve motorinde uygulanan ÖTV oranı yüzde 6,95 artırıldı. Böylece benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 8 kuruş yükseldi.

7 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 53,17 TL olurken, motorin 54,48 TL’den satılıyor. LPG’nin litre fiyatı ise 29,03 TL seviyesinde.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litresi 52,97 TL, motorinin litresi 54,38 TL olarak uygulanıyor. LPG fiyatı 28,40 TL.

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 54,00 TL’ye yükselirken, motorin 55,58 TL’den alıcı buluyor. LPG’nin litresi 28,92 TL.

İzmir’de ise benzin 54,33 TL, motorin 55,91 TL seviyesinde. LPG fiyatı 28,85 TL olarak güncellendi.