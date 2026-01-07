Sürveyan nedir ne iş yapar? KPSS’de boş kalan kadro merak konusu oldu

KPSS tercihleri ile yapılan memur alımında 3 kadro boş kaldı.

Kadroların boş kalması nedeniyle vatandaşlar, hangi kadroların boş kaldığını, bu kadroların ne olduğunu ve şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı.

SÜRVEYAN NEDİR NE İŞ YAPAR?

Sürveyanlık mesleği, teknik alanlarda, özellikle inşaat, demiryolu, madencilik ve harita sektörlerinde önemli bir rol oynayan, denetim, kontrol ve ölçüm işlerinden sorumlu uzmanları ifade eder.

Kelime anlamı itibarıyla denetleyici veya gözetmen görevini üstlenen sürveyanlar, projelerin belirlenen standartlara, teknik şartnamelere ve iş güvenliği kurallarına uygun ilerlemesini sağlayan kilit figürlerdir.

Özellikle demiryolu projelerinde rayların muayenesi, bakımı ve onarımı; madencilik sektöründe maden sahalarının ölçümü ve planlanması; inşaat projelerinde ise tesisat, imalat ve tadilat süreçlerinin izlenmesi sürveyanların başlıca görevleri arasındadır.

Meslek liselerinin inşaat teknolojisi, harita-kadastro gibi bölümlerinden ya da İnşaat (Meslek Yüksekokulu), İşletme veya Elektrik (Meslek Yüksekokulu) gibi bölümlerden mezun olanlar da sürveyan pozisyonlarında görev alabilmektedir.