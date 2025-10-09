Juventus, Türk teknolojisini tercih etti

Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerle bugün küresel boyutta başarıya ulaşan Picus Security, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Juventus ile resmi sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği kapsamında Picus, Juventus tarafından “Official Partner of Juventus” ve “Official Exposure Validation Partner of Juventus” olarak duyuruldu.



Juventus’un, dijital altyapısını siber tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için Picus Exposure Validation Platform’u seçmesiyle temeli atılan ilişki, zamanla derinleşerek bir sinerji oluşturdu ve süreç organik bir sponsorluk anlaşmasıyla resmileşti.



Juventus, sahada olduğu kadar saha dışında da mükemmellik vizyonunu sürdüren bir kulüp diyen Picus Security CEO’su Alper Memiş, “Juventus, sahada ve saha dışında sürekliliğin ve dayanıklılığın simgesi. Benzer şekilde, biz de tamamı ülkemizde geliştirilen siber güvenlik ürünümüzle, kurumların siber dayanıklılığını sürekli olarak ölçüyor ve güçlendiriyoruz. Bu iş birliğini, ülkemizin teknolojik gücünün küresel ölçekteki bir yansıması olarak görüyor ve gurur duyuyoruz.” dedi.

“Türkiye’den Dünya Markası Çıkar”

Ankara’da doğan Picus Security, bugün aralarında dünyanın en büyük 100 şirketinden bazılarının da yer aldığı 50 ülkede 600’ün üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Şirket, geçtiğimiz yıl aldığı 45 milyon dolarlık Seri C yatırımıyla birlikte ülkemize çektiği toplam yatırım tutarını 80 milyon dolara çıkardı. Aralarında Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu bir Müşteri Danışma Kurulu kurarak sektöre yeni bir bakış açısı kazandırdı ve ürün geliştirme süreçlerini daha da ileriye taşıdı.





ABD’de son iki yılda 8 kat büyüyen Picus, bu yıl üst üste 10. kez katıldığı Black Hat ve RSA konferanslarında açtığı stantlarla fuarların en çok ilgi gören duraklarından biri oldu. 20’den fazla ülkeden çalışanıyla küresel bir ekip kuran şirket, girişimcilik ekosisteminde ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.



Juventus iş birliği, markanın küresel vizyonunun güçlü bir sembolü. Aynı zamanda “Türkiye’den dünya markası çıkar” iddiasını pekiştirerek girişimcilik ekosistemine umut ve cesaret veren bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Picus’un Juventus ile gerçekleştirdiği bu sponsorluk kapsamında; stadyumu gün boyunca kapatarak etkinlik düzenleyebilme ve misafirlerini maçlarda özel localarda ağırlayabilme gibi ayrıcalıklı deneyimler sunma haklarına

sahip.

Yeni Platform Yolda

Dünyanın ilk Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonu ürününü geliştiren ve pek çok başarıya imza atan Picus Security, çok yakında yeni nesil Bütünleşik Maruziyet Yönetimi (Unified Exposure Management) Platformunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yapay zekâ tabanlı bu çözüm; kurumların güvenlik açıklarını daha hızlı tespit edip kapatmasına, risklerini gerçek zamanlı azaltmasına ve siber dayanıklılıklarını bir üst seviyeye taşımalarına olanak sağlayacak.

