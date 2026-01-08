Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar! Dev tır kağıt gibi devrildi!

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına, ulaşımda ciddi aksamalara neden olurken, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası geçişinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki iki tır ve bir kamyonet, hızı yer yer tehlikeli seviyelere ulaşan rüzgarın etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. Özellikle bir tırın fırtınaya direnemeyerek yan yattığı dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazalar sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.